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"Я был определенным образом разочарован". Трамп рассказал, из-за чего он обиделся на Путина

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Его смутили заявления о Зеленском

"Я был определенным образом разочарован". Трамп рассказал, из-за чего он обиделся на Путина

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент США Дональд Трамп считает, что диктатор России Владимир Путин не откажется от прекращения войны в Украине. Об этом информирует Fox News.

"Я не думаю, что Путин откажется от своих слов о намерении заключить соглашение о прекращении огня", - сказал президент США журналистам на борту самолета Air Force One.

Также американский лидер критически оценил недавнее заявление Путина о "временном управлении в Украине под эгидой ООН", где он снова намекал на якобы нелегитимность президента Украины Владимира Зеленского.

"Я был определенным образом разочарован. Некоторые вещи, которые Путин сказал за последние день-два, имеют отношение к Зеленскому, он считает Зеленского таким, что не заслуживает доверия, - он должен заключить с ним сделку, нравится он вам или нет", - заявил Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил введением вторичных санкций против российской нефти в размере от 25 до 50 процентов, если Москва «окажется виновной» в срыве мирных переговоров.

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Украина США Дональд Трамп война с россией
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Источник:
Fox News
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
31.03.2025 в 10:07
Трамп за одно с путлером, и ничего в этом плане не применяется.
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Комментарии 4
Matachorros (Chicago)
31.03.2025 в 10:07
Трамп за одно с путлером, и ничего в этом плане не применяется.
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fatov1986 (Лондон)
31.03.2025 в 09:24
Где тут обида на Путина? "Я был определенным образом разочарован. Некоторые вещи, которые Путин сказал за последние день-два, имеют отношение к Зеленскому, он считает Зеленского таким, что не заслуживает доверия, - он должен заключить с ним сделку, нравится он вам или нет", - заявил Трамп.
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oda1979 (Запорожье)
31.03.2025 в 09:15
На арене рыжий клоун
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fatov1986 (Лондон)
31.03.2025 в 09:23
Так пойди побрейся налысо. Будет лысый клоун.
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