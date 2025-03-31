"Я был определенным образом разочарован". Трамп рассказал, из-за чего он обиделся на Путина
Его смутили заявления о Зеленском
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Президент США Дональд Трамп считает, что диктатор России Владимир Путин не откажется от прекращения войны в Украине. Об этом информирует Fox News.
"Я не думаю, что Путин откажется от своих слов о намерении заключить соглашение о прекращении огня", - сказал президент США журналистам на борту самолета Air Force One.
Также американский лидер критически оценил недавнее заявление Путина о "временном управлении в Украине под эгидой ООН", где он снова намекал на якобы нелегитимность президента Украины Владимира Зеленского.
"Я был определенным образом разочарован. Некоторые вещи, которые Путин сказал за последние день-два, имеют отношение к Зеленскому, он считает Зеленского таким, что не заслуживает доверия, - он должен заключить с ним сделку, нравится он вам или нет", - заявил Трамп.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил введением вторичных санкций против российской нефти в размере от 25 до 50 процентов, если Москва «окажется виновной» в срыве мирных переговоров.
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