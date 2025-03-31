Россия запустила ночью по Украине 131 БПЛА и две ракеты. Как отработало ПВО?

В ночь на 31 марта враг атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М и 131-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.



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Подтверждено сбитие 57 шахедов и дронов других типов на севере, востоке и в центре страны. 45 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).

Вследствие российской атаки пострадали Сумская, Донецкая, Харьковская, Киевская и Житомирская области.