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Трамп угрожает Зеленскому "большими проблемами" в случае отказа от сделки по ископаемым

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Трамп угрожает Зеленскому "большими проблемами" в случае отказа от сделки по ископаемым

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский президент Владимир Зеленский намерен отказаться от соглашения о добыче полезных ископаемых, и предостерег, что в случае такого решения он столкнется со "значительными проблемами". Об этом пишет Reuters.

"Он пытается выйти из соглашения по редкоземельным полезным ископаемым, и если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, большие проблемы", - сказал Трамп.

Также американский лидер повторил, что Украина никогда не станет членом НАТО, несмотря на стремление Зеленского присоединиться к Альянсу.

"Зеленский хочет быть членом НАТО, но он никогда не будет членом НАТО. Он это понимает", - отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа вернула в версию соглашения о недрах требование к Украине возместить всю помощь, которую США предоставили после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

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Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет признавать военную помощь США, предоставленную ранее, как кредит.

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Украина США Дональд Трамп Владимир Зеленский война с россией
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Источник:
Reuters
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
31.03.2025 в 11:22
тем временем порты Панамского канала Китай передавать трампаксу не собирается. трампу остается только от хуситов соснуть. От всех остальных он уже это сделал.
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
31.03.2025 в 11:22
тем временем порты Панамского канала Китай передавать трампаксу не собирается. трампу остается только от хуситов соснуть. От всех остальных он уже это сделал.
Ответить
1
0

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