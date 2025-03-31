Трамп угрожает Зеленскому "большими проблемами" в случае отказа от сделки по ископаемым
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский президент Владимир Зеленский намерен отказаться от соглашения о добыче полезных ископаемых, и предостерег, что в случае такого решения он столкнется со "значительными проблемами". Об этом пишет Reuters.
"Он пытается выйти из соглашения по редкоземельным полезным ископаемым, и если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, большие проблемы", - сказал Трамп.
Также американский лидер повторил, что Украина никогда не станет членом НАТО, несмотря на стремление Зеленского присоединиться к Альянсу.
"Зеленский хочет быть членом НАТО, но он никогда не будет членом НАТО. Он это понимает", - отметил Трамп.
Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа вернула в версию соглашения о недрах требование к Украине возместить всю помощь, которую США предоставили после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.
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Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет признавать военную помощь США, предоставленную ранее, как кредит.
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