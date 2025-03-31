МВФ выделил Украине новый транш. Сколько получено?
В рамках программы
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Украина получила очередной транш помощи от Международного валютного фонда (МВФ) в размере около 400 млн долларов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Это средства, которые мы получили после успешного седьмого пересмотра программы EFF. Таким образом, общая поддержка МВФ в рамках этой инициативы достигла более 10 млрд долларов", - написал Шмыгаль в Telegram.
Отметим, что программа EFF является частью пакета международной поддержки Украины на сумму, которая сейчас составляет около $148,8 млрд на 2023-2027 годы.
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