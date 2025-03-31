  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. МВФ выделил Украине новый транш. Сколько получено?
В тренде

МВФ выделил Украине новый транш. Сколько получено?

Общие новости

В рамках программы

МВФ выделил Украине новый транш. Сколько получено?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украина получила очередной транш помощи от Международного валютного фонда (МВФ) в размере около 400 млн долларов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Это средства, которые мы получили после успешного седьмого пересмотра программы EFF. Таким образом, общая поддержка МВФ в рамках этой инициативы достигла более 10 млрд долларов", - написал Шмыгаль в Telegram.

Отметим, что программа EFF является частью пакета международной поддержки Украины на сумму, которая сейчас составляет около $148,8 млрд на 2023-2027 годы.

Читайте такжеТрамп угрожает Зеленскому "большими проблемами" в случае отказа от сделки по ископаемым

По теме
yellow-arrow
Трамп угрожает Зеленскому "большими проблемами" в случае отказа от сделки по ископаемым
yellow-arrow
Россия запустила ночью по Украине 131 БПЛА и две ракеты. Как отработало ПВО?
yellow-arrow
"Я был определенным образом разочарован". Трамп рассказал, из-за чего он обиделся на Путина
Украина Денис Шмыгаль война с россией МВФ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Денис Шмигаль
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости