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Решающий матч для Пономарева, Черноморец может подписать воспитанника Динамо. Главные новости за 31 марта

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А также английский клуб интересуется Ванатом

Решающий матч для Пономарева, Черноморец может подписать воспитанника Динамо. Главные новости за 31 марта

Фото: Рух

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 31 марта

Игрок юношеской сборной Украины подписал контракт с Боруссией Д

Украинский защитник Назар Рудзей стал игроком "Боруссии" Дортмунд. Об этом сообщает агентская компания ProStar.

Детали сделки неизвестны. 15-летний Рудзей является воспитанником донецкого "Шахтера". Он входил в состав сборной Украины U-16 и играет на позиции правого защитника.

Рух после кубкового матча с Динамо может уволить главного тренера, - источник

"Рух" в случае поражения от "Динамо“ в 1/4 финала Кубка Украины может уволить главного тренера Виталия Пономаренко. Об этом заявил журналист Владимир Крамар.

"Во Львове ходят слухи, что в случае поражения от "Динамо" в Кубке Пономарева могут убрать. Наверное они поняли, что с Пономаревым команда уже ничего не достигнет. Не знаю, кто правда вместо него может прийти, я только вижу Ивана Федыка (главный тренер "Руха-2", прим.), - сказал Крамар".

Воспитанник Динамо прибыл на просмотр в Черноморец

Потенциальным новичком одесского "Черноморца" является 23-летний атакующий полузащитник Викентий Волошин. Об этом пишет Sport.ua. В осенней части сезона 2024/25 Волошин выступал на правах аренды за луганскую "Зарю", однако участвовал лишь в трех поединках, в двух из которых выходил на замену. В целом он отыграл лишь 102 минуты.

Трое опытных футболистов Манчестер Сити могут покинуть команду летом

Согласно информации от журналиста Флориана Плеттенберга, 33-летний Кевин Де Брюйне и 34-летний Илкай Гюндоган могут уйти из клуба бесплатно, потому что их действующие контракты истекают в конце июня 2025 года. Также известно, что одним из футболистов, кто может покинуть "Манчестер Сити" является Джек Грилиш. Отмечается, что "горожане" планируют провести кардинальное обновление состава.

Неприятные новости для Манчестер Сити


Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд получил травму левого голеностопа во время воскресной победы над "Борнмутом" в четвертьфинале Кубка Англии.

По возвращении в Манчестер, в понедельник, норвежский форвард прошел обследование. Сейчас клуб ожидает его результаты, чтобы определить точный прогноз восстановления игрока. Ожидается, что Холанд сможет вернуться на поле до конца сезона, а также успеет восстановиться к клубному чемпионату мира ФИФА, который состоится этим летом.

Манчестер Юнайтед заинтересован в трансфере звезды Интера


Хакан Чалханоглу стал одной из ключевых фигур в составе "Интера", но его будущее может быть связано с АПЛ, ведь "Ман Юнайтед" проявил серьезный интерес к турецкому полузащитнику. Возможность выступать на "Олд Траффорд" и принять новый вызов в карьере привлекает игрока.

"Красные дьяволы" стремятся усилить центр поля, добавив игрока, который способен привнести лидерские качества и креативность. Чалханоглу прекрасно подходит под этот профиль. Но итальянский клуб не желает расставаться с одним из своих ключевых исполнителей, однако финансовые трудности могут все-таки заставить руководство рассмотреть продажу.

Английский клуб проявляет определенный интерес к Ванату

Английский "Лидс", выступающий в Чемпионшипе, проявляет определенный интерес к форварду "Динамо" Владиславу Ванату, сообщает ТаТоТаке.

Впрочем, по данным источника, интерес пока что без конкретики, форвард входит в "расширенный" список для возможного усиления.

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