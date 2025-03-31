Потери уменьшились. Сырский подвел итоги боев на фронте в марте

Главными задачами ВСУ остаются удержание рубежей обороны и стабилизация ситуации на угрожающих направлениях фронта. Также в марте были достигнуты успехи на Покровском направлении.



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Об этом информирует главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

"Благодаря принятым управленческим решениям и стойкости украинских воинов эту задачу частично удалось выполнить, в частности, что касается Покровского направления. Здесь, в операционной зоне ОТГ "Донецк", противник сосредоточивает основные наступательные усилия, однако, фактически буксует на месте.

В то же время, наши войска там, где это возможно, применяют тактику активной обороны. На некоторых участках фронта продвигаются вперед, улучшают тактическое положение, восстанавливают десятки позиций, сковывают значительные силы противника.

Продолжаем уничтожать врага. Так, с начала марта, артиллерия Сил обороны выполнила около 100 тысяч огневых задач, операторы БПЛА - более 81,7 тыс. боевых специальных задач, включая 158 поражений средствами DeepStrike.

Подчеркнул необходимость повышения качества подготовки, ведь от этого напрямую зависит сохранение жизни наших воинов.

Мы осовременили курс БЗВП и увеличили его продолжительность до 1,5 месяца, ввели обязательный адаптивный период новичков в боевых бригадах, и это дает положительные результаты - в этом месяце мы зафиксировали снижение потерь по сравнению с предыдущими. Однако, еще есть над чем работать. Стоит достигать высоких стандартов подготовки", - написал Сырский в соцсетях.