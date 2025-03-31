"Я буду рад". Экс-игрок Динамо поддержал возвращение России в международный футбол
Горан Попов выдал очень скандальное заявление
Фото: instagram.com/gp3_sportmanagement
Бывший игрок киевского "Динамо", а ныне футбольный агент Горан Попов высказал желание видеть российских клубов и сборную снова на международной арене.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Я верю, что это возможно, все об этом говорят. Буквально недавно общались с македонскими партнерами, они уверенно сказали мне, что Россия получит вайлд-кард (на ЧМ-2026 -прим.). Такие разговоры везде есть, и все высказываются положительно.
Я буду рад возвращению России, конечно. Все сборные и клубы должны играть там, где надо, потому что между спортом и политикой есть разница", – заявил македонец в интервью российскому пропагандистскому СМИ "РБ Спорт".
Напомним, что Горан находился под контрактом с "Динамо" с 2010 по 2014 год. Первые два сезона он провел в Киеве, а в следующие два года играл на правах аренды в "Вест Бромвиче". В общей сложности за "бело-синих" он сыграл 56 матчей, забив два гола и сделав три голевые передачи.
Популярное сейчас
- "У этого человека вообще нет ничего святого". Реакция экс-игрока Ингульца на слова Поворознюка
- "Я был определенным образом разочарован". Трамп рассказал, из-за чего он обиделся на Путина
- Дубль Яремчука, Барса разгромила Жирону, победы Карпат, Кривбасса и Колоса. Главные новости за 30 марта
- Россия готовит весеннее наступление на две области - Зеленский
- Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей