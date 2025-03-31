Бывший игрок киевского "Динамо", а ныне футбольный агент Горан Попов высказал желание видеть российских клубов и сборную снова на международной арене.

"Я верю, что это возможно, все об этом говорят. Буквально недавно общались с македонскими партнерами, они уверенно сказали мне, что Россия получит вайлд-кард (на ЧМ-2026 -прим.). Такие разговоры везде есть, и все высказываются положительно.

Я буду рад возвращению России, конечно. Все сборные и клубы должны играть там, где надо, потому что между спортом и политикой есть разница", – заявил македонец в интервью российскому пропагандистскому СМИ "РБ Спорт".