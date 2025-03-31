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"Я буду рад". Экс-игрок Динамо поддержал возвращение России в международный футбол

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Горан Попов выдал очень скандальное заявление

"Я буду рад". Экс-игрок Динамо поддержал возвращение России в международный футбол

Фото: instagram.com/gp3_sportmanagement

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Бывший игрок киевского "Динамо", а ныне футбольный агент Горан Попов высказал желание видеть российских клубов и сборную снова на международной арене.

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"Я верю, что это возможно, все об этом говорят. Буквально недавно общались с македонскими партнерами, они уверенно сказали мне, что Россия получит вайлд-кард (на ЧМ-2026 -прим.). Такие разговоры везде есть, и все высказываются положительно.

Я буду рад возвращению России, конечно. Все сборные и клубы должны играть там, где надо, потому что между спортом и политикой есть разница", – заявил македонец в интервью российскому пропагандистскому СМИ "РБ Спорт".

Напомним, что Горан находился под контрактом с "Динамо" с 2010 по 2014 год. Первые два сезона он провел в Киеве, а в следующие два года играл на правах аренды в "Вест Бромвиче". В общей сложности за "бело-синих" он сыграл 56 матчей, забив два гола и сделав три голевые передачи.

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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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