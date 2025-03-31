  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Швеция объявила свой самый большой пакет помощи для Украины
В тренде

Швеция объявила свой самый большой пакет помощи для Украины

Общие новости
Обновлено

Помощь только усиливают

Швеция объявила свой самый большой пакет помощи для Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Швеция объявила о передаче Украине пакета военной помощи на сумму в 16 миллиардов шведских крон (почти 1,6 миллиарда долларов). Это самый большой пакет, который когда-либо предоставляла эта страна.

Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Основные составляющие пакета:

  • $0,92 млрд - на вооружение, в частности боеприпасы и средства противовоздушной обороны (ПВО).
  • $0,5 млрд - в несколько фондов и коалиций, которые будут закупать оборудование для Украины.
  • $50 млн - на оснащение Вооруженных сил Украины, включая пулеметы, мелкокалиберные боеприпасы, учебное оружие и медицинские транспортные средства.

В феврале Швеция одобрила передачу Украине новых систем противовоздушной обороны на сумму 113 миллионов долларов.

По теме
yellow-arrow
"День освобождения". Трамп планирует ввести новые пошлины для всех стран
yellow-arrow
"Я буду рад". Экс-игрок Динамо поддержал возвращение России в международный футбол
yellow-arrow
Потери уменьшились. Сырский подвел итоги боев на фронте в марте
Украина Швеция ВСУ ПВО война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Pal Jonson
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости