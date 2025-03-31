Швеция объявила свой самый большой пакет помощи для Украины

Швеция объявила о передаче Украине пакета военной помощи на сумму в 16 миллиардов шведских крон (почти 1,6 миллиарда долларов). Это самый большой пакет, который когда-либо предоставляла эта страна.

Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Основные составляющие пакета:

$0,92 млрд - на вооружение, в частности боеприпасы и средства противовоздушной обороны (ПВО).

$0,5 млрд - в несколько фондов и коалиций, которые будут закупать оборудование для Украины.

$50 млн - на оснащение Вооруженных сил Украины, включая пулеметы, мелкокалиберные боеприпасы, учебное оружие и медицинские транспортные средства.

В феврале Швеция одобрила передачу Украине новых систем противовоздушной обороны на сумму 113 миллионов долларов.