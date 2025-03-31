  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "День освобождения". Трамп планирует ввести новые пошлины для всех стран
В тренде

"День освобождения". Трамп планирует ввести новые пошлины для всех стран

Общие новости

Лидер США пообещал обнародовать масштабный тарифный план в среду, он назвал это Днем освобождения

"День освобождения". Трамп планирует ввести новые пошлины для всех стран

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп заявил, что взаимные пошлины, о которых он собирается объявить на этой неделе, будут касаться всех стран, а не только группы из 10-15 стран с наибольшим торговым дисбалансом.

Читайте такжеТрамп угрожает Зеленскому "большими проблемами" в случае отказа от сделки по ископаемым

Об этом сообщает Reuters.

Лидер США пообещал обнародовать масштабный тарифный план в среду, он назвал это "Днем освобождения". Он уже ввел пошлины на алюминий, сталь и автомобили, а также повысил пошлины на все товары из Китая.

"Трамп считает тарифы средством защиты отечественной экономики от нечестной глобальной конкуренции и разменной монетой для лучших условий для США", - пишет издание.

Напомним, что 4 марта вступили в силу новые 25% пошлины президента США Дональда Трампа на импорт из Мексики и Канады, а также удвоение пошлин на китайские товары до 20%.

По теме
yellow-arrow
Швеция объявила свой самый большой пакет помощи для Украины
yellow-arrow
"Я буду рад". Экс-игрок Динамо поддержал возвращение России в международный футбол
yellow-arrow
Потери уменьшились. Сырский подвел итоги боев на фронте в марте
Дональд Трамп война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
fanatSD (донецк)
31.03.2025 в 16:28
плохо он закончит этот ......"освободитель".в лучшем случае попросят уйти,в худшем-найдётся для него ли харви освальд.пока он чудит и беснуется,но долго это продолжаться не будет.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
fanatSD (донецк)
31.03.2025 в 16:28
плохо он закончит этот ......"освободитель".в лучшем случае попросят уйти,в худшем-найдётся для него ли харви освальд.пока он чудит и беснуется,но долго это продолжаться не будет.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости