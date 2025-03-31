"День освобождения". Трамп планирует ввести новые пошлины для всех стран

Президент США Дональд Трамп заявил, что взаимные пошлины, о которых он собирается объявить на этой неделе, будут касаться всех стран, а не только группы из 10-15 стран с наибольшим торговым дисбалансом.

Об этом сообщает Reuters.

Лидер США пообещал обнародовать масштабный тарифный план в среду, он назвал это "Днем освобождения". Он уже ввел пошлины на алюминий, сталь и автомобили, а также повысил пошлины на все товары из Китая.

"Трамп считает тарифы средством защиты отечественной экономики от нечестной глобальной конкуренции и разменной монетой для лучших условий для США", - пишет издание.

Напомним, что 4 марта вступили в силу новые 25% пошлины президента США Дональда Трампа на импорт из Мексики и Канады, а также удвоение пошлин на китайские товары до 20%.