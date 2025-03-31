Личный духовный советник Трампа посетил Украину

Личный духовный советник президента США Дональда Трампа пастор Марк Бернс прибыл с визитом в Украину 31 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на главного раввина Украины Моше Асмана.

"По моему приглашению в Украину прибыл особый гость – пастор Марк Бернс, личный духовный советник президента Дональда Трампа. Это известная в религиозных и политических кругах США фигура, чей голос сегодня имеет вес в формировании новой стратегии и политики Америки", - сказал Асман.

Во время визита Бернс посетил Бучу, Ирпень и Бородянку, чтобы увидеть последствия преступлений российской армии против мирного населения Украины и лично услышать воспоминания свидетелей.

"Увиденное глубоко поразило его – он не скрывал боли, возмущения и искреннего сочувствия", – написал Асман.

Он выразил уверенность, что "эти эмоции и свидетельства" Бернс донесет до Трампа.

"Пастор Бернс – человек, который имеет возможность быть услышанным там, где принимаются большие решения. И я верю, что голос правды из Украины будет донесен до самого сердца нового американского руководства", – отметил главный раввин Украины.

Со времени возвращения Дональда Трампа к власти 20 января Украину посетили немногие члены его администрации. В частности, с визитом были спецпредставитель Трампа Кит Келлог и министр финансов Скотт Бессент.

Напомним, что Трамп анонсировал новый разговор с Путиным на этой неделе, в котором они обсудят Украину.

В то же время президент США пообещал "большие проблемы" Владимиру Зеленскому за отказ от соглашения о недрах.