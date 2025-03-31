Трамп: Для России существует "психологический дедлайн", когда она должна согласиться на прекращение огня
Когда истекает этот срок и какие санкции грозят за его нарушение, Трамп не рассказал
фото из свободных источников
Президент США Дональд Трамп заявил, что существует "психологический срок", когда Россия соглашается на прекращение огня в Украине.
Об этом пишет The Hill.
"Это психологический крайний срок", - сказал Трамп журналистам на борту своего самолета.
Когда истекает этот срок и какие санкции грозят за его нарушение, Трамп не рассказал.
"Если я буду считать, что они нас обманывают, я не буду этому рад", - сказал он.
Напомним, Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин не откажется от своих слов о намерении заключить соглашение о прекращении огня.
Ранее американские СМИ писали, что Трамп разозлился на Путина из-за того, что тот поставил под сомнение легитимность президента Украины Владимира Зеленского.Трамп готов ввести дополнительные пошлины на российскую нефть.
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