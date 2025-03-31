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Трамп: Для России существует "психологический дедлайн", когда она должна согласиться на прекращение огня

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Когда истекает этот срок и какие санкции грозят за его нарушение, Трамп не рассказал

Трамп: Для России существует "психологический дедлайн", когда она должна согласиться на прекращение огня

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп заявил, что существует "психологический срок", когда Россия соглашается на прекращение огня в Украине.

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Об этом пишет The Hill.

"Это психологический крайний срок", - сказал Трамп журналистам на борту своего самолета.

Когда истекает этот срок и какие санкции грозят за его нарушение, Трамп не рассказал.

"Если я буду считать, что они нас обманывают, я не буду этому рад", - сказал он.

Напомним, Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин не откажется от своих слов о намерении заключить соглашение о прекращении огня.

Ранее американские СМИ писали, что Трамп разозлился на Путина из-за того, что тот поставил под сомнение легитимность президента Украины Владимира Зеленского.Трамп готов ввести дополнительные пошлины на российскую нефть.

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Комментарии
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Matachorros (Chicago)
31.03.2025 в 19:06
Ага, тоесть кремлёвский кукан, на котором крутится Трамп, называется теперь психологический дедлайн
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
31.03.2025 в 19:06
Ага, тоесть кремлёвский кукан, на котором крутится Трамп, называется теперь психологический дедлайн
Ответить
0
0

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