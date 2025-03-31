Трамп: Для России существует "психологический дедлайн", когда она должна согласиться на прекращение огня

Президент США Дональд Трамп заявил, что существует "психологический срок", когда Россия соглашается на прекращение огня в Украине.

Об этом пишет The Hill.

"Это психологический крайний срок", - сказал Трамп журналистам на борту своего самолета.

Когда истекает этот срок и какие санкции грозят за его нарушение, Трамп не рассказал.

"Если я буду считать, что они нас обманывают, я не буду этому рад", - сказал он.

Напомним, Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин не откажется от своих слов о намерении заключить соглашение о прекращении огня.

Ранее американские СМИ писали, что Трамп разозлился на Путина из-за того, что тот поставил под сомнение легитимность президента Украины Владимира Зеленского.Трамп готов ввести дополнительные пошлины на российскую нефть.