"Не было никаких указаний", - Цыганык рассказал, почему хотел взять Коломойского на поруки
Это была идея самого журналиста
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Украиснкий комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал, почему в сентябре 2023-го хотел взять на поруки неофициального владельца "Днепра-1", бывшего конечного бенефициарного владельца "ПриватБанка" и экс-владельца "Днепра" Игоря Коломойского.
"Абсолютно не было никаких указаний – это была моя абсолютно история, никак не связанная с "плюсами". Даже сейчас я готов пойти за многих людей, имеющих какую-то созданную репутацию – возможно, не совсем адекватную.
Я верю в судебную систему Украины, я хочу верить в демократичность общества. Но давайте доказывать это какими-то демократическими методами, давайте все это делать так, чтобы оно было нормально, хотя бы какую-то выстраивать систему.
Понимаю, что Игорь Валерьевич Коломойский – достаточно одиозная персона для украинского спорта, украинской жизни и украинской политики. Но у нас таких одиозных персон…", – сказал Цыганык.
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