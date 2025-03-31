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"Не было никаких указаний", - Цыганык рассказал, почему хотел взять Коломойского на поруки

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Это была идея самого журналиста

"Не было никаких указаний", - Цыганык рассказал, почему хотел взять Коломойского на поруки

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Украиснкий комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал, почему в сентябре 2023-го хотел взять на поруки неофициального владельца "Днепра-1", бывшего конечного бенефициарного владельца "ПриватБанка" и экс-владельца "Днепра" Игоря Коломойского.

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"Абсолютно не было никаких указаний – это была моя абсолютно история, никак не связанная с "плюсами". Даже сейчас я готов пойти за многих людей, имеющих какую-то созданную репутацию – возможно, не совсем адекватную.

Я верю в судебную систему Украины, я хочу верить в демократичность общества. Но давайте доказывать это какими-то демократическими методами, давайте все это делать так, чтобы оно было нормально, хотя бы какую-то выстраивать систему.

Понимаю, что Игорь Валерьевич Коломойский – достаточно одиозная персона для украинского спорта, украинской жизни и украинской политики. Но у нас таких одиозных персон…", – сказал Цыганык.

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Игорь Коломойский Игорь Цыганык
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Источник:
Dream Bigger
Опубликовал: Михаил Черныш
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