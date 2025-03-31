"Ограниченно годных" мужчин могут направить на обустройство фортификаций, - Запорожский ТЦК

Военнообязанные, которые по состоянию здоровья признаны годными к службе в тыловых частях или имеют возраст более 50 лет, могут быть направлены на обустройство фортификаций.

Об этом в интервью запорожскому каналу TV5 заявил заместитель начальника Запорожского областного ТЦК и СП Андрей Якунин, передает Цензор.НЕТ.

"Военнообязанные, которые по состоянию здоровья признаны пригодными к тыловым частям, территориальным центрам, высшим учебным заведениям, а также те граждане, которые пригодны по состоянию здоровья, но по возрасту старше 50 лет. Такая категория военнообязанных после прохождения соответствующей военно-врачебной комиссии направляется территориальными центрами в части тылового назначения, части поддержки и обеспечения. Также такую категорию мы призываем к себе (в ТЦК)", - рассказал он.

По его словам, подразделения поддержки и обеспечения выполняют очень важные задачи - возведение фортификационных сооружений, обеспечение боевых подразделений и не только.

"То есть работа этих подразделений очень важна. И очень большая необходимость в комплектовании таких подразделений специалистами, в том числе различных специальностей, таких как водители, операторы различные, крановщики, то есть можно перечислять много специальностей, которые необходимы. Возможно, они где-то пересекаются с гражданскими, но также такие специальности нужны в армии", - подчеркнул Якунин.

Он также отметил, что военнообязанных в возрасте от 25 до 49 лет, которых после ВВК признали годными к службе, отправляют в учебные центры ВСУ, где они проходят базовую общевойсковую подготовку. После этого солдат направляют в боевые подразделения.

"Бытует мнение, что в ТЦК все пригодны. Нет, это не так. Более чем на 90% мы укомплектованы также военнослужащими, которые по состоянию здоровья ограниченно годны, после выполнения боевых задач были ранены или по состоянию здоровья после заболеваний не могут проходить службу в боевых подразделениях", - добавил он.