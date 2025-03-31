Россияне за неделю потеряли 408 артсистем, - Сырский

Меткие удары Сил обороны привели к тому, что только в течение прошлой недели российская армия потеряла 408 артиллерийских систем.

Читайте также Швеция объявила свой самый большой пакет помощи для Украины

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский в соцсетях.

"Благодаря точным поражением дронами, контрбатарейной борьбе и профессиональной работе всех составляющих Сил обороны Украины, только за прошедшую неделю (24.03-31.03) потери врага в артиллерийских системах составили 408 единиц", - написал Сырский.

Главнокомандующий также сообщил, что с начала 2025 года российские оккупанты уже потеряли 4 005 своих артсистем.

"Спасибо воинам за эффективную боевую работу. Борьба продолжается!" - заявил главнокомандующий.