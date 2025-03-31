  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне за неделю потеряли 408 артсистем, - Сырский
В тренде

Россияне за неделю потеряли 408 артсистем, - Сырский

Общие новости
Обновлено

С начала 2025 года российские оккупанты уже потеряли 4 005 своих артсистем

Россияне за неделю потеряли 408 артсистем, - Сырский

Генштаб ЗСУ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Меткие удары Сил обороны привели к тому, что только в течение прошлой недели российская армия потеряла 408 артиллерийских систем.

Читайте такжеШвеция объявила свой самый большой пакет помощи для Украины

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский в соцсетях.

"Благодаря точным поражением дронами, контрбатарейной борьбе и профессиональной работе всех составляющих Сил обороны Украины, только за прошедшую неделю (24.03-31.03) потери врага в артиллерийских системах составили 408 единиц", - написал Сырский.

Главнокомандующий также сообщил, что с начала 2025 года российские оккупанты уже потеряли 4 005 своих артсистем.

"Спасибо воинам за эффективную боевую работу. Борьба продолжается!" - заявил главнокомандующий.

По теме
yellow-arrow
"Ограниченно годных" мужчин могут направить на обустройство фортификаций, - Запорожский ТЦК
yellow-arrow
"Не было никаких указаний", - Цыганык рассказал, почему хотел взять Коломойского на поруки
yellow-arrow
"Давай там, украинских баб насилуй": жена военного РФ получила заочный приговор в Украине
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости