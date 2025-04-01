Экс-президенту УАФ невозможно вручить уведомление о подозрении. Он уехал из Украины, – журналист

Фигуранту дела о материальном ущербе, нанесенном ФФУ/УАФ, экс-президенту структуры Андрею Павелко, невозможно вручить уведомление о подозрении. Он находится за пределами Украины, заявил общественный деятель Константин Андриюк.

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Оказывается, что бывший функционер покинул страну в декабре 2024 года и до сих пор не возвращался. Фигурант уголовного производства, лицо под подозрением, чье дело уже направлено в суд, уехал на основании инвалидности.

Журналист добавил, что позже появятся детали о том, как экс-президенту УАФ удалось покинуть пределы государства, кто ему в этом помог и почему внезапно стал инвалидом.