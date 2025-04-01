"Буяльскому перевалило за 30. Он не будет играть вечно": Зверов – о потенциальной альтернативе Виталию

Владимир Зверов считает, что "Динамо" уже должно искать замену 32-летнему хавбеку Виталию Буяльскому.

"Творчество Буяльского на уровне чемпионата Украины где-то граничит с магическими моментами. То, как он отдавал на Ваната в матче с "Рухом", как он забивал. Но Буяльскому уже перевалило за 30. Он не будет играть вечно. Рано или поздно кто-то должен стать на его место тонким художником "Динамо".

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"Эта задача киевлян на ближайшее время – найти такого футболиста, который сможет заменить Виталия на позиции плеймейкера. В команде U-19 пока нельзя кого-то выделить", – сказал Зверов в эфире программы "ПРОФУТБОЛ Digital".

Буяльский в текущем сезоне набрал 14 баллов по системе гол+пас (6+8) в 30 матчах на клубном уровне.