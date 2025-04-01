"Буяльскому перевалило за 30. Он не будет играть вечно": Зверов – о потенциальной альтернативе Виталию
Журналист пока не видит кандидатов
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Владимир Зверов считает, что "Динамо" уже должно искать замену 32-летнему хавбеку Виталию Буяльскому.
"Творчество Буяльского на уровне чемпионата Украины где-то граничит с магическими моментами. То, как он отдавал на Ваната в матче с "Рухом", как он забивал. Но Буяльскому уже перевалило за 30. Он не будет играть вечно. Рано или поздно кто-то должен стать на его место тонким художником "Динамо".
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Эта задача киевлян на ближайшее время – найти такого футболиста, который сможет заменить Виталия на позиции плеймейкера. В команде U-19 пока нельзя кого-то выделить", – сказал Зверов в эфире программы "ПРОФУТБОЛ Digital".
Буяльский в текущем сезоне набрал 14 баллов по системе гол+пас (6+8) в 30 матчах на клубном уровне.
Популярное сейчас
- На примере одного клуба. Журналист назвал зарплаты в группе Выбывание Первой лиги
- Журналист назвал зарплату Реброва на посту главного тренера Украины
- Английский клуб проявляет определенный интерес к Ванату
- В Кремле заявили, что РФ может выйти из "энергетического перемирия"
- Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио
- Расширяет горизонты. Судаков снялся в модной фотосессии для журнала. ФОТО