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Еще более полутора тысячи оккупантов. Генштаб подытожил вражеские потери в войне

Общие новости

152 единицы техники

Еще более полутора тысячи оккупантов. Генштаб подытожил вражеские потери в войне

Zelenskiy Official

Новина українською

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 1540 оккупантов, 9 танков, 37 бронемашин и 15 артсистем.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ с начала полномасштабного вторжения:

  • личного состава - около 916 770 (+1540) человек,
  • танков - 10505 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 21856 (+37) ед,
  • артиллерийских систем - 25552 (+15) ед,
  • РСЗО - 1347 (+0) ед,
  • средства ПВО - 1123 (+0) ед,
  • самолетов - 370 (+0) ед,
  • вертолетов - 335 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня - 31462 (+46),
  • крылатые ракеты - 3123 (+2),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 42646 (+53) ед,
  • специальная техника - 3787 (+0).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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