Еще более полутора тысячи оккупантов. Генштаб подытожил вражеские потери в войне
152 единицы техники
Zelenskiy Official
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 1540 оккупантов, 9 танков, 37 бронемашин и 15 артсистем.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери РФ с начала полномасштабного вторжения:
- личного состава - около 916 770 (+1540) человек,
- танков - 10505 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 21856 (+37) ед,
- артиллерийских систем - 25552 (+15) ед,
- РСЗО - 1347 (+0) ед,
- средства ПВО - 1123 (+0) ед,
- самолетов - 370 (+0) ед,
- вертолетов - 335 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня - 31462 (+46),
- крылатые ракеты - 3123 (+2),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 42646 (+53) ед,
- специальная техника - 3787 (+0).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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