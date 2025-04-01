В Раде прокомментировали слухи о подготовке к выборам

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг информацию о встрече в Офисе президента по подготовке к выборам.

Об этом он заявил в комментарии Общественному.

"Никакие выборы не готовятся, никакой подготовки не ведется. Все парламентские партии и группы согласились, что выборы должны состояться через 6 месяцев после снятия военного положения. И в принципе, наша позиция не изменилась после того", - отметил Арахамия.

Ранее The Economist написал, что президент Владимир Зеленский "поручил команде подготовить выборы после достижения полного прекращения огня". По данным источников издания, подтверждение этой информации может появиться 5 мая.