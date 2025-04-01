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В Раде прокомментировали слухи о подготовке к выборам

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Не соответствует действительности

В Раде прокомментировали слухи о подготовке к выборам

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг информацию о встрече в Офисе президента по подготовке к выборам.

Об этом он заявил в комментарии Общественному.

"Никакие выборы не готовятся, никакой подготовки не ведется. Все парламентские партии и группы согласились, что выборы должны состояться через 6 месяцев после снятия военного положения. И в принципе, наша позиция не изменилась после того", - отметил Арахамия.

Ранее The Economist написал, что президент Владимир Зеленский "поручил команде подготовить выборы после достижения полного прекращения огня". По данным источников издания, подтверждение этой информации может появиться 5 мая.

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Украина Верховна Рада выборы Президента Украины Давид Арахамия война с россией
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Источник:
Суспільне
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Spokoynо (Київ)
01.04.2025 в 09:33
Я повністю довіряю Зеленському. Не просто так пуйло так сильно хоче його позбутись. Доки є Зеленський доки буде стояти Україна!!!
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Комментарии 3
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Spokoynо (Київ)
01.04.2025 в 09:33
Я повністю довіряю Зеленському. Не просто так пуйло так сильно хоче його позбутись. Доки є Зеленський доки буде стояти Україна!!!
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Goodwin95 (Киев)
01.04.2025 в 09:18
Как не откладывайте, а отвечать все равно придется
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MaximSK (Киев)
01.04.2025 в 09:30
Завязывай, сепар
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