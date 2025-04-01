В Раде прокомментировали слухи о подготовке к выборам
Не соответствует действительности
Getty Images/Global Images Ukraine
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг информацию о встрече в Офисе президента по подготовке к выборам.
Об этом он заявил в комментарии Общественному.
"Никакие выборы не готовятся, никакой подготовки не ведется. Все парламентские партии и группы согласились, что выборы должны состояться через 6 месяцев после снятия военного положения. И в принципе, наша позиция не изменилась после того", - отметил Арахамия.
Ранее The Economist написал, что президент Владимир Зеленский "поручил команде подготовить выборы после достижения полного прекращения огня". По данным источников издания, подтверждение этой информации может появиться 5 мая.
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