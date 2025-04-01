В этот раз обошлось без дронов. Силы ПВО ночью сбили две ракеты
Хоть какой-то перерыв
Getty Images / Global Images Ukraine
В ночь на 1 апреля 2025 года (около 21.00 31 марта) Россия запустила две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 с самолетов тактической авиации на Запорожском направлении.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
Обе ракеты сбиты противовоздушной обороной.
Стоит отметить, что враг впервые не применил массированную атаку дронов-камикадзе с начала года.
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