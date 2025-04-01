В этот раз обошлось без дронов. Силы ПВО ночью сбили две ракеты

В ночь на 1 апреля 2025 года (около 21.00 31 марта) Россия запустила две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 с самолетов тактической авиации на Запорожском направлении.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

Обе ракеты сбиты противовоздушной обороной.



Стоит отметить, что враг впервые не применил массированную атаку дронов-камикадзе с начала года.



Читайте также"Ограниченно годных" мужчин могут направить на обустройство фортификаций, - Запорожский ТЦК