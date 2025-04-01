Трамп выступил против временной администрации в Украине - Госдеп

Президент США Дональд Трамп против идеи российского диктатора Владимира Путина о введении временного управления в Украине под эгидой ООН и ряда стран.

Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс.

"Да, мы знаем, что Россия предлагала временную администрацию в Украине, но ее не одобрил президент Трамп. Украина является конституционной демократией, и ее управление определяют Конституция и украинский народ".

Также пресс-секретарь Госдепа добавила, что администрация США работает над "полным прекращением огня в Украине и советов переговоров сторон для окончательного и длительного урегулирования".

"Мы работаем с Россией и Украиной и обязаны продолжать наши усилия, чтобы привести их за стол переговоров", - сообщила Брюс.

Ранее Путин предлагал ввести временное управление в Украине под эгидой ООН, чтобы за это время провести президентские выборы, а уже потом заключать мирное соглашение.