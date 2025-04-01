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В возрасте 26 лет. На войне погиб экс-вратарь Львова

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В возрасте 26 лет. На войне погиб экс-вратарь Львова

Фото - ФК Львів

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На войне погиб экс-вратарь "Львова" в возрасте 26 лет.

Пресс-служба клуба сообщила, что Юрий Яцкив умер в бою вблизи Торецка Бахмутского района Донецкой области.

Футболист - воспитанник "Львова" и играл на позиции вратаря.

"Юрий - воспитанник ДЮФШ ФК "Львов". Играл на позиции вратаря, выпускник ФК "Львов"-1998. Тренер - Олег Колобич", - заявил клуб.

Как футболист защищал цвета "Юности" (Гийче), ФСК "Яворов", бережанской "Нивы", новояворовского "Горняка", артасовского "Стандарта", давыдовского "Кормила".

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Клуб и Львовская ассоциация футбола выразили соболезнования Герою.

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Источник:
ФК Львів
Опубликовал: Владислав Прийменко
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