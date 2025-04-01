Не бразилец. Ровно четверть века назад в Шахтере появился первый настоящий легионер

Нынешний "Шахтер" уже невозможно себе представить без легионеров, на которых строилась и строится вся стратегия успеха "горняков". А начало этому процессу было положено ровно 25 лет назад, в самом начале апреля 2000-го. Нет, представители бывших союзных республик СССР играли в Донецке и прежде, но считались "своими" и не воспринимались как иностранцы.

Первый же "настоящий" легионер, из далекого зарубежья, дебютировал в "Шахтере" 2 апреля 2000 года, в поединке ЧУ против львовских "Карпат". Причем, его появление для большинства болельщиков стало полной неожиданностью.

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Накануне матча в фан-тусовке Донецка пошли слухи, что в "Шахтер" приехал румынский легионер – нападающий Адриан Михалча из бухарестского "Динамо". На следующий день эта информация подтвердилась, правда, лишь частично. В заявке "оранжево-черных" на домашнюю встречу "Карпатами" действительно значился румын, но другой и совсем не форвард – центральный полузащитник Мариан Алиуцэ, который перешел из молдавского "Шерифа". Он вступил в игру после перерыва и сразу же проявил качества классного плеймейкера – прекрасное видение поля и умение отдать удобный и своевременный пас. Это было тем более удивительно, учитывая, что новичок провел с "горняками" всего одну тренировку и едва успел познакомиться с партнерами. А когда на последних минутах поединка румын, поборовшись, отобрал мяч в центральной зоне, а потом удивительной передачей организовал Андрею Воробью голевой выход один на один, по трибунам покатилось: "Да это же румынский Овермарс!".

Мариан Алиуце - в нижнем ряду в центре

Но самое интересное в этой истории то, что Алиуцэ был официально представлен лишь на следующий день, и тогда же он появился в списках игроков на официальном сайте "Шахтера". Случись подобное в наше время, это вполне могли бы расценить как участие в матче незаявленного футболиста, со всеми вытекающими последствиями. Но тогда времена были другие.

На презентации игрока главный тренер дончан Виктор Прокопенко так охарактеризовал своего нового подопечного: "Вы все видели, когда к нему попадает мяч, чувствуется, что это – Мастер. Но его физическое состояние пока еще сильно отстает от технического арсенала". Как результат, Мариан длительное время не попадал в основной состав "горняков", ограничиваясь эпизодическими выходами на замену. Но румын не сдавался, много работал на тренировках и со временем таки закрепился в основе.

А заодно застолбил за собой культовый 7-й номер, освободившийся после того, как в августе 2000-го команду со скандалом покинул Геннадий Орбу.

Решающий отрезок чемпионского сезона-2001/02 Алиуцэ отыграл почти без замен. Однако, летом 2002-го покинул клуб по семейным обстоятельствам (говорили, что его жена с маленьким ребенком не захотела переезжать в Донецк) и вернулся на родину, в "Стяуа". Позже он называл это решение самой большой ошибкой в своей карьере.

В дальнейшем в его биографии были и вояжи в Азию – в Корею и Китай, и возвращение в Донецк, но уже не в "Шахтер", а в "Металлург», и попытки закрепиться в греческом "Ираклисе"... Карьеру игрока Мариан закончил в бакинском "Нефтчи", который стал его 15 (!) клубом. Впоследствии он работал селекционером в том же "Металлурге", в частности приложив руку к появлению в Украине Жуниора Мораеса. А затем посвятил себя строительному бизнесу на родине, став со временем весьма успешным застройщиком.

Кстати, Алиуцэ стал первым клиентом знаменитого футбольного агента Аркадия Запорожану. В те времена тот был просто известным в Молдове спортивным журналистом и близким другом Мариана. И футболист уговорил его по дружбе слетать вместе с ним в Украину на подписание контракта – в качестве личного переводчика. Но уже в Донецке неожиданно представил Аркадия своим агентом, чем невольно дал старт головокружительной карьере Запорожану.