Сибига рассказал о подготовке нового соглашения с США об ископаемых

Украина получила от США новый текст соглашения о полезных ископаемых и работает над подписанием "взаимоприемлемого" документа. Стороны уже провели один раунд консультаций.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной с литовским коллегой Кястутисом Будрисом пресс-конференции в Киеве.

"Подтверждаю, что Министерство иностранных дел 28 марта по дипломатическим каналам получило новый текст так называемого соглашения по минеральным ресурсам от американской стороны. Сейчас мы получили предложение на развитие, и соответственно новый текст соглашения. У нас есть свое законодательство по обработке такого типа документов. Соответственно, были осуществлены необходимые процедуры для начала прохождения внутригосударственных необходимых процедур. Подтверждаю, что мы начали уже консультации с американской стороной по тексту соглашения. Состоялся уже один раунд этих консультаций. Мы считаем, что текст соглашения, который будет предусматривать усиленное присутствие мощного, крупного американского бизнеса - это также вклад в инфраструктуру безопасности Украины. Это всегда важно - усиление присутствия американского бизнеса на территории Украины. Поэтому, этот процесс будет продолжаться, и мы будем работать с американскими коллегами для достижения взаимоприемлемого текста для подписания", - сказал Сибига.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается выйти из соглашения по полезным ископаемым, и предостерег, что в случае такого решения тот столкнется со "значительными проблемами".



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