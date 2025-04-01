Сибига рассказал о подготовке нового соглашения с США об ископаемых
Продолжается обсуждение деталей
Getty Images/Global Images Ukraine
Украина получила от США новый текст соглашения о полезных ископаемых и работает над подписанием "взаимоприемлемого" документа. Стороны уже провели один раунд консультаций.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной с литовским коллегой Кястутисом Будрисом пресс-конференции в Киеве.
"Подтверждаю, что Министерство иностранных дел 28 марта по дипломатическим каналам получило новый текст так называемого соглашения по минеральным ресурсам от американской стороны.
Сейчас мы получили предложение на развитие, и соответственно новый текст соглашения.
У нас есть свое законодательство по обработке такого типа документов. Соответственно, были осуществлены необходимые процедуры для начала прохождения внутригосударственных необходимых процедур. Подтверждаю, что мы начали уже консультации с американской стороной по тексту соглашения. Состоялся уже один раунд этих консультаций.
Мы считаем, что текст соглашения, который будет предусматривать усиленное присутствие мощного, крупного американского бизнеса - это также вклад в инфраструктуру безопасности Украины. Это всегда важно - усиление присутствия американского бизнеса на территории Украины. Поэтому, этот процесс будет продолжаться, и мы будем работать с американскими коллегами для достижения взаимоприемлемого текста для подписания", - сказал Сибига.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается выйти из соглашения по полезным ископаемым, и предостерег, что в случае такого решения тот столкнется со "значительными проблемами".
Читайте такжеТрамп выступил против временной администрации в Украине - Госдеп
Популярное сейчас
- Ротань ответил, верит ли он, что Александрия будет бороться за чемпионство
- Решающий матч для Пономарева, Черноморец может подписать воспитанника Динамо. Главные новости за 31 марта
- Бутко рассказал, как с приходом Кучера изменилась финансовая ситуация в команде
- Россияне ночью атаковали Украину 172 БПЛА. Со скольки справилась ПВО?
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы
Комментарии 1