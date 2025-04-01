Сибига: Россия снова нарушила договоренности с США и ударила по энергообъекту Херсона
Много людей остались без света
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Этим утром российские войска нанесли удар по энергетическому объекту Херсона, нарушив этим договоренность с Соединенными Штатами об энергетическом перемирии.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
"После договоренностей в Эр-Рияде была договоренность о ненанесении ударов по энергоструктуре. В то же время Россия продолжает нарушать эту договоренность. Уже были повреждения энергетических объектов в Херсоне, Харькове и на Полтавщине и сегодня утром очередной российский удар повредил энергообъект в Херсоне, оставив без света 45 тысяч жителей", - сказал Сибига.
Ранее Москва в одностороннем порядке заявила, что с 18 марта действует "мораторий" на удары по энергетическим объектам Украины и РФ.
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