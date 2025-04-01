Минобороны сообщило о рекордных потерях оккупантов в марте
Речь идет о двух показателях
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
По итогам марта российские захватчики потеряли больше всего артсистем и автомобилей с начала полномасштабного вторжения в Украину. Такие данные опубликовала пресс-служба Минобороны Украины.
Отмечается, что в марте безвозвратные и санитарные потери армии России выросли по сравнению с февралем и составили 41 160 человек (в феврале - 36 570).
За первый квартал 2025 года общие потери оккупантов убитыми и ранеными достигли 125 970 человек, что в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 82 870 солдат.
"В марте украинские защитники поразили 1 644 артиллерийские системы захватчиков. Это самый большой месячный показатель с начала широкомасштабного вторжения РФ. Рекордное количество вражеских артсистем наши воины уничтожили и подбили 27 марта - 122 единицы.
Всего за первый квартал года враг недосчитался 3 990 артсредств. За первые три месяца прошлого года было уничтожено 2 600 вражеских артсистем. Этот факт свидетельствует об умелом ведении нашими артиллеристами контрбатарейной борьбы и эффективном применении беспилотных систем", - говорится в сообщении.
Март 2025 года также стал рекордным по количеству уничтоженных боевых бронированных машин (ББМ) и автотранспорта. В марте было выведено из строя 607 боевых машин, а за первые три месяца 2025 года - 1 813 единиц. Больше всего автотранспорта россияне потеряли 27 марта - 210 машин. Это также самый высокий показатель за весь период широкомасштабного вторжения РФ.
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