РФ серьезно воспринимает предложения США относительно мира, но имеет свои приоритеты, - МИД России
Об этом заявили в Москве
фото из свободных источников
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва пока не слышала от Трампа сигналов к Киеву о прекращении войны.
Об этом сообщают на росСМИ.
"В позиции США относительно Украины сейчас нет требования решить проблемы, связанные с первопричинами конфликта, это надо преодолеть", - сказал он.
Замглавы МИД России отметил, что Москва серьезно воспринимает предложения Вашингтона, но имеет свои приоритеты.
Ранее в Белом доме заявили, что Трампу не нравится ни позиция Украины, ни позиция России относительно завершения войны.
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