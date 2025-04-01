РФ серьезно воспринимает предложения США относительно мира, но имеет свои приоритеты, - МИД России

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва пока не слышала от Трампа сигналов к Киеву о прекращении войны.

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Об этом сообщают на росСМИ.

"В позиции США относительно Украины сейчас нет требования решить проблемы, связанные с первопричинами конфликта, это надо преодолеть", - сказал он.

Замглавы МИД России отметил, что Москва серьезно воспринимает предложения Вашингтона, но имеет свои приоритеты.

Ранее в Белом доме заявили, что Трампу не нравится ни позиция Украины, ни позиция России относительно завершения войны.