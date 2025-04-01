Залужный опережает Зеленского в рейтинге доверия украинцев, - опрос
Свежий опрос за март
Укринформ
Валерий Залужный, Владимир Зеленский и Кирилл Буданов - в лидерах в рейтинге доверия среди украинцев.
Об этом свидетельствует опрос "СОЦИС".
Так, экс-главнокомандующему ВСУ, а ныне послу Украины в Великобритании Валерию Залужному доверяют 62% украинцев. В то же время 29,7% респондентов заявили о недоверии.
На втором месте в рейтинге доверия - президент Владимир Зеленский, которому доверяют 50,5%. О недоверии заявили 42,8%.
Третью строчку занял глава ГУР МО Кирилл Буданов - 46,2% доверия и 38,8% недоверия.
33,4% граждан доверяют волонтеру и публичному деятелю Сергею Притуле, 36,6% заявили о недоверии.
Командиру 3-й отдельной штурмовой бригады Андрею Билецкому доверяют 28,2% респондентов, а 39,6% - не доверяют.
Опрос проводился 14 - 23 марта 2025 года.
Выборка исследования приближена к репрезентативной на уровне всей страны по показателям возраста (старше 16 лет), пола, типа поселения (город/село) и разделения на области. Максимально учтено количество и структура населения внутренне перемещенных лиц; граждан, выехавших за границу; временно оккупированных территорий и местности, где невозможно провести социологическое исследование, учитывая проведение активных боевых действий. Опрос не проводился в АР Крым, на территории Луганской области, на временно оккупированных территориях и на территориях, где проходят активные боевые действия (значительная часть Донецкой, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей).
Всего в исследовании было опрошено 2000 респондентов по квотной стратифицированной выборке; Метод исследования: личное интервью (face to face) с использованием планшетов (CAPI); Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,6%.
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