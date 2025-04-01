"Политэксперта" из пула Медведчука задержали в Польше и депортировали в Украину

Служба безопасности совместно со Службой внешней разведки Украины и правоохранительными органами Республики Польша провела многоходовую международную спецоперацию на территории ЕС. Впервые с начала полномасштабного вторжения по запросу СБУ в Украину передали российского агента, который работал против нашего государства в информационной сфере.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как отмечается, сначала его задержали в Польше, а сейчас он находится в одном из киевских СИЗО.

По данным СБУ, фигурантом дела является "политический эксперт" из медийного пула подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука.

Как отмечается, злоумышленник был завербован и работал одновременно на две спецслужбы страны-агрессора: ФСБ и внешнюю разведку РФ. По указанию оккупантов он занимался дискредитацией Украины на международной арене и работал над расшатыванием внутренней ситуации в странах-партнерах нашего государства.

"В 2022 году он уехал в Россию, где впоследствии стал одним из ключевых идеологов кремлевских медийных проектов "Другая Украина" и "Голос Европы" (Voice of Europe).

Также злоумышленник был одним из частых гостей ток-шоу Владимира Соловьева. Только в течение 2023 года он 35 раз участвовал в прямых эфирах кремлевского пропагандиста, где оправдывал вооруженную агрессию РФ и распространял фейки о ситуации в Украине", - отмечают в СБУ.

Кроме того, он организовывал на территории ЕС уличные акции в интересах Кремля, где призывал к сворачиванию международной поддержки Украины.

Еще одним важным направлением подрывной деятельности фигуранта были публичные призывы к подготовке заказных терактов в Украине.

Для этого псевдополитолог использовал свой телеграм-канал, на котором регулярно "репостил" чат-боты российских спецслужб, собирающие разведданные о Силах обороны.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 и ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников и коллаборационная деятельность).

Сейчас расследование продолжается.

По данным СМИ, речь идет о кремлевском пропагандисте Кирилле Молчанове.