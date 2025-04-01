  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Бартер, металл, овощи, видеотека. Кварцяный рассказал, как футбол выживал в 90-х
В тренде

Бартер, металл, овощи, видеотека. Кварцяный рассказал, как футбол выживал в 90-х

Общие новости

"Веселые" были времена

Бартер, металл, овощи, видеотека. Кварцяный рассказал, как футбол выживал в 90-х

misto.media

Новина українською

Легендарный экс-тренер "Волыни" Виталий Кварцяный рассказал, как луцкий клуб выживал в лихие 90-е. Бизнес-схемы клуба тогда были очень разнообразны.

Читайте также"При правильном подходе может превзойти Холанда". Кварцяный оценил перспективы украинского футболиста

"Приходилось параллельно заниматься бизнесом в условиях яростного дефицита. Выкручивались, как могли. Брали металл, например, в Алчевске, везли в Сумы, там обменивали на хлопчатобумажную ткань.

Мы самостоятельно шили форму для спортсменов, а остатки одежды продавали другим футбольным командам, чтобы иметь лишнюю копейку в бюджете клуба.

К примеру, в кафе возле стадиона была сделана "видеотека" – кафе-клуб, в котором показывали импортное кино. Лотереи крутили, билеты на футбол разыгрывали.

Договаривался с колхозами за морковь, лук, с фирмой "Бонита" – за макароны. Покормить футболистов на выезде – это сыграть свадьбу трижды в день", – рассказал Кварцяный.

Напомним, что Кварцяный был главным тренером "Волыни" в 1988–1990, 1994–1996, 2001–2011 и 2013–2017 годах.

По теме
yellow-arrow
Трамп разочарован Путиным и готов ударить жесткими санкциями, - СМИ
yellow-arrow
"Политэксперта" из пула Медведчука задержали в Польше и депортировали в Украину
yellow-arrow
Залужный опережает Зеленского в рейтинге доверия украинцев, - опрос
Волынь (Луцк) Виталий Кварцяный
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
misto.media
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости