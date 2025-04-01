Бартер, металл, овощи, видеотека. Кварцяный рассказал, как футбол выживал в 90-х

Легендарный экс-тренер "Волыни" Виталий Кварцяный рассказал, как луцкий клуб выживал в лихие 90-е. Бизнес-схемы клуба тогда были очень разнообразны.

"Приходилось параллельно заниматься бизнесом в условиях яростного дефицита. Выкручивались, как могли. Брали металл, например, в Алчевске, везли в Сумы, там обменивали на хлопчатобумажную ткань.

Мы самостоятельно шили форму для спортсменов, а остатки одежды продавали другим футбольным командам, чтобы иметь лишнюю копейку в бюджете клуба.

К примеру, в кафе возле стадиона была сделана "видеотека" – кафе-клуб, в котором показывали импортное кино. Лотереи крутили, билеты на футбол разыгрывали.

Договаривался с колхозами за морковь, лук, с фирмой "Бонита" – за макароны. Покормить футболистов на выезде – это сыграть свадьбу трижды в день", – рассказал Кварцяный.