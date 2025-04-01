Трамп разочарован Путиным и готов ударить жесткими санкциями, - СМИ

Президент США Дональд Трамп считает, что кремлевский диктатор Владимир Путин затягивает процесс мирных переговоров. Американская администрация готовится к более жесткому контролю санкций, включая против "теневого флота" России.

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Об этом сообщила старший корреспондент FoxNews из Белого дома, ведущая Жаки Генрих.

"Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил Fox, что президент Трамп разочарован поведением Путина и считает, что Россия "затягивает всеобъемлющие переговоры о прекращении огня". Сейчас обсуждается возможный "путь вперед", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, как отмечает Генрих, уровень контроля за соблюдением санкций остается низким - неофициально оценивается на уровне "3 из 10". При этом остановка деятельности российского "теневого флота", перевозящего нелегальную нефть через Балтийское море, рассматривается как очевидная цель для повышения давления.

"Fox узнал, что большая часть этого флота уже под санкциями, а 70% нелегальных продаж российской нефти осуществляется именно через использование "теневого флота", - добавила она.