Ротань прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны Шахтера, Динамо и Полесья

Руслан Ротань видит свое будущее в Кировоградской области.

"У нас есть обойма, в которой все основные игроки. Не стараемся делить, кто основной, кто неосновной. Выходящие на замену игроки также дают конкуренцию для роста, поэтому мы некоторых игроков поберегли. На игру с "Шахтером" будем более готовы в физическом плане".

[О слухах относительно интереса "Шахтера", "Динамо", "Полесье"] "Надо отбросить это все. У меня есть где расти в "Александрии". На сегодняшний день не может быть никаких разговоров. То, что пишет пресса, я не могу комментировать - оно не соответствует действительности. Это, в первую очередь, комплимент для нашей команды. Они растут, мы выросли, как команда. Команда верит в тренерский штаб. Стоит отвлечься от этих разговоров”, – считает тренер.