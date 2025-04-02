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Ротань прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны Шахтера, Динамо и Полесья

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Тренер сосредоточен на работе с горожанами

Ротань прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны Шахтера, Динамо и Полесья

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Руслан Ротань видит свое будущее в Кировоградской области.

"У нас есть обойма, в которой все основные игроки. Не стараемся делить, кто основной, кто неосновной. Выходящие на замену игроки также дают конкуренцию для роста, поэтому мы некоторых игроков поберегли. На игру с "Шахтером" будем более готовы в физическом плане".

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[О слухах относительно интереса "Шахтера", "Динамо", "Полесье"] "Надо отбросить это все. У меня есть где расти в "Александрии". На сегодняшний день не может быть никаких разговоров. То, что пишет пресса, я не могу комментировать - оно не соответствует действительности. Это, в первую очередь, комплимент для нашей команды. Они растут, мы выросли, как команда. Команда верит в тренерский штаб. Стоит отвлечься от этих разговоров”, – считает тренер.

Напомним, что "Александрия" установила клубный рекорд по количеству очков и побед в одном сезоне УПЛ.

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Источник:
Лівий Берег
Опубликовал: Александр Симченко
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