Бывшие сотрудники УАФ получили подозрения из-за миллионов убытков
Стабильность
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Очередные новые подозрения от Генеральной Прокуратуры Украины получили экс-генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий и бывший финансовый директор структуры Евгения Сагайдак.
Читайте такжеАдвокат УАФ: Давление на Павелко и Записоцкого может негативно повлиять на украинский футбол на мировой арене
Речь о материальном ущербе, нанесенном организации оффшорными схемами в период 2015-2016 годов, более чем на 9 миллионов евро, сообщает журналист Константин Андриюк.
Напомним, Андрей Павелко и Юрий Записоцкий были задержаны в ноябре 2022 года и отстранены от должностей в УАФ после избрания им мер пресечения. Из-за частых переносов заседаний суда дело еще не решено, но количество отложений уже превысило 30 раз.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Андріюк Online
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- От восходящей звезды до кризиса карьеры. История потерянного таланта украинского футбола
- "Нас просто поставили на место", - украинский тренер высказался против увольнения Реброва
- Цыганык: Считаю, что если ты тренер сборной Украины, то на время своего тренерства ты должен жить в Украине
- Россия готовит новое масштабное наступление на Украину - АР
- Расширяет горизонты. Судаков снялся в модной фотосессии для журнала. ФОТО
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000