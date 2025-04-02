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Бывшие сотрудники УАФ получили подозрения из-за миллионов убытков

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Бывшие сотрудники УАФ получили подозрения из-за миллионов убытков

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

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Очередные новые подозрения от Генеральной Прокуратуры Украины получили экс-генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий и бывший финансовый директор структуры Евгения Сагайдак.

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Речь о материальном ущербе, нанесенном организации оффшорными схемами в период 2015-2016 годов, более чем на 9 миллионов евро, сообщает журналист Константин Андриюк.

Напомним, Андрей Павелко и Юрий Записоцкий были задержаны в ноябре 2022 года и отстранены от должностей в УАФ после избрания им мер пресечения. Из-за частых переносов заседаний суда дело еще не решено, но количество отложений уже превысило 30 раз.

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Юрий Записоцкий УАФ
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Источник:
Андріюк Online
Опубликовал: Александр Симченко
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