Бывшие сотрудники УАФ получили подозрения из-за миллионов убытков

Очередные новые подозрения от Генеральной Прокуратуры Украины получили экс-генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий и бывший финансовый директор структуры Евгения Сагайдак.

Читайте также Адвокат УАФ: Давление на Павелко и Записоцкого может негативно повлиять на украинский футбол на мировой арене

Речь о материальном ущербе, нанесенном организации оффшорными схемами в период 2015-2016 годов, более чем на 9 миллионов евро, сообщает журналист Константин Андриюк.

Напомним, Андрей Павелко и Юрий Записоцкий были задержаны в ноябре 2022 года и отстранены от должностей в УАФ после избрания им мер пресечения. Из-за частых переносов заседаний суда дело еще не решено, но количество отложений уже превысило 30 раз.