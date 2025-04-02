Историческое достижение Буковины, камбеки Реала и ПСЖ, позор Байера. Главные новости за 1 апреля

"Буковина" вышла в полуфинал кубка Украины

Черновицкая команда впервые пробилась в полуфинал Кубка Украины. Соперником по четвертьфиналу была сумская "Виктория". Хозяева быстро повели в счете усилиями Ивана Тищенко. В середине второго тайма сумская команда сравняла счет. Когда казалось, что в матче будет дополнительное время, буковинцы забили во второй раз. Этот гол стал решающим и впервые вывел черновицкую команду в полуфинал кубка Украины.

"Реал" не без проблем вышел в финал кубка Испании

Перед ответным матчем мадридцы имели гандикап в 1 гол перед "Реал Сосьедадом". На своем поле подопечные Анчелотти умудрились проиграть в основное время со счетом 3:4. Не обошлось без ошибок Лунина, дважды пропустившего мяч между ног и неудачно сыгравшего на выходе. В дополнительное время Рюдигер принес "сливочную" путевку в финал.

"Арминия" сенсационно обыграла "Байер"

Команда из 3-го немецкого дивизиона неожиданного обыграла действующего чемпиона и обладателя кубка Германии и пробилась в финал турнира. Подопечные Хаби Алонсо выглядели физически уставшими и ничем не были лучше соперника. Победа команды из Билефельда выводит ее впервые в истории в финал Кубка Германии.

"ПСЖ" совершил камбек против "Дюнкерка"

Подвиг "Арминии" пытался повторить представитель 2-го французского дивизиона "Дюнкерк" в матче с "ПСЖ". Андердог забил дважды в первом тайме, но свое преимущество удержать не сумел. Все же "ПСЖ" находится в сумашедшей форме и сумел перевернуть ход поединка во второй половине встречи. Парижане вышли в финал кубка, а их соперник определится уже сегодня.

Салах рассматривает предложения из Саудовской Аравии

Звездный вингер "Ливерпуля" до сих пор не продлил свой контракт с клубом, который рассчитан до 30 июня текущего года. Салах считает приоритетным именно пролонгацию соглашения с "Ливерпулем", но не исключает вариант с саудовскими клубами. Одной из причин, по которым Мохамед до сих пор не согласился на продление контракта с командой Слота, может быть срок предложенного соглашения, ведь египтянин рассчитывает на долгосрочное сотрудничество.

"Арсенал" без помощи Зинченка обыграл "Фулгэм"

"Арсенал" в лондонском дерби обыграл "Фулгэм" и продолжает погоню за "Ливерпулем". Команда Артеты забила по голу в каждом из таймов и пропустила уже в добавленное арбитром время. На поле впервые с декабря появился Сака, успевший отличиться забитым голом. А вот Зинченко на поле так и не вышел.

Победу также одержал "Ноттингем", обыгравший "Манчестер Юнайтед" и находящийся на 3-й позиции.