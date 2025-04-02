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1410 оккупантов и 10 танков. Генштаб обновил данные о потерях росармии

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132 единицы выбитой техники

1410 оккупантов и 10 танков. Генштаб обновил данные о потерях росармии

Генштаб

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В течение суток Силы обороны уничтожили 1410 оккупантов, 10 танков, 24 бронемашины и столько же артсистем.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 02.04.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 918 180 (+1410) человек,
  • танков - 10515 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин - 21880 (+24) ед,
  • артиллерийских систем - 25576 (+24) ед,
  • РСЗО - 1347 (+0) ед,
  • средства ПВО - 1123 (+0) ед,
  • самолетов - 370 (+0) ед,
  • вертолетов - 335 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 31505 (+43),
  • крылатые ракеты - 3123 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 42687 (+41) ед,
  • специальная техника - 3787 (+0).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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