1410 оккупантов и 10 танков. Генштаб обновил данные о потерях росармии
132 единицы выбитой техники
Генштаб
В течение суток Силы обороны уничтожили 1410 оккупантов, 10 танков, 24 бронемашины и столько же артсистем.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 02.04.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 918 180 (+1410) человек,
- танков - 10515 (+10) ед,
- боевых бронированных машин - 21880 (+24) ед,
- артиллерийских систем - 25576 (+24) ед,
- РСЗО - 1347 (+0) ед,
- средства ПВО - 1123 (+0) ед,
- самолетов - 370 (+0) ед,
- вертолетов - 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 31505 (+43),
- крылатые ракеты - 3123 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 42687 (+41) ед,
- специальная техника - 3787 (+0).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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