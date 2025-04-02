Зеленский сделал заявление относительно соглашения о полезных ископаемых
Несколько пунктов
Getty Images/Global Images Ukraine
Украина и США работают над проектом соглашения о полезных ископаемых. Вопроса НАТО в этом документе нет и не было.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.
"Что касается нового драфта этого соглашения, над которым сейчас работают наши команды - украинская и американская - точнее сказать, что более сейчас работают юристы. Прежде всего, детали о юристах, это говорить можно с командой наших министерств, потому что это соответствующие юридические кампании, есть к ним запрос, какая из этих кампаний будет работать, есть несколько очень сильных кампаний, какая из этих кампаний юридических будет работать, сейчас будет принято решение в ближайшие дни.
Что касается этого соглашения и вопроса НАТО, вопроса НАТО в этом соглашении нет и не было.
Безусловно, когда мы говорим об этом соглашении, оно не может идти вопреки нашему даже не попытке и не просто желанию, а нашему будущему вступлению в Европейский Союз. И поэтому, это очень важно, что это не может быть отдельным документом, ничего не должно противоречить", - сказал глава государства.
Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина уже начала консультации по тексту соглашения о полезных ископаемых, предложенного США.
Популярное сейчас
- Лунин и стартовый дуэт ЦЗ – худшие игроки в составе Реала. Оценки украинца
- Еще один между ног плюс ошибка на выходе. Лунин пропустил еще три гола от Сосьедада. ВИДЕО
- Известна оценка игры Бущана в Кубке Саудовской Аравии против Аль-Иттихада
- Экс-президенту УАФ невозможно вручить уведомление о подозрении. Он уехал из Украины, – журналист
- Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей
Комментарии 2