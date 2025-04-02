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Зеленский сделал заявление относительно соглашения о полезных ископаемых

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Несколько пунктов

Зеленский сделал заявление относительно соглашения о полезных ископаемых

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украина и США работают над проектом соглашения о полезных ископаемых. Вопроса НАТО в этом документе нет и не было.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

"Что касается нового драфта этого соглашения, над которым сейчас работают наши команды - украинская и американская - точнее сказать, что более сейчас работают юристы. Прежде всего, детали о юристах, это говорить можно с командой наших министерств, потому что это соответствующие юридические кампании, есть к ним запрос, какая из этих кампаний будет работать, есть несколько очень сильных кампаний, какая из этих кампаний юридических будет работать, сейчас будет принято решение в ближайшие дни.

Что касается этого соглашения и вопроса НАТО, вопроса НАТО в этом соглашении нет и не было.

Безусловно, когда мы говорим об этом соглашении, оно не может идти вопреки нашему даже не попытке и не просто желанию, а нашему будущему вступлению в Европейский Союз. И поэтому, это очень важно, что это не может быть отдельным документом, ничего не должно противоречить", - сказал глава государства.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина уже начала консультации по тексту соглашения о полезных ископаемых, предложенного США.

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Источник:
Інтерфакс-Україна
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Goodwin95 (Киев)
02.04.2025 в 08:43
"Вопроса НАТО в этом документе нет и не было." Правильно: нет и не будет!
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0
2
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Комментарии 2
Goodwin95 (Киев)
02.04.2025 в 08:43
"Вопроса НАТО в этом документе нет и не было." Правильно: нет и не будет!
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0
2
fanatSD (донецк)
02.04.2025 в 08:51
переживай за свою паРАШУ мразь
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2
0

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