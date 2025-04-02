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Силы ПВО сбили ночью более 40 беспилотников - Воздушные силы

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Силы ПВО сбили ночью более 40 беспилотников - Воздушные силы

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В ночь на 2 апреля Россия запустила 74 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Подтверждено сбитие 41 шахедов и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. 20 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).

Вследствие российской атаки пострадали Харьковская, Донецкая и Одесская области.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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