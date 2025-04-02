Силы ПВО сбили ночью более 40 беспилотников - Воздушные силы
Досталось трем областям
103 ОБР ТРО
В ночь на 2 апреля Россия запустила 74 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
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Подтверждено сбитие 41 шахедов и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. 20 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).
Вследствие российской атаки пострадали Харьковская, Донецкая и Одесская области.
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Источник:Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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