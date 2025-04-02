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"Не надо ожидать, когда будет...". Зеленский прокомментировал очередную дроновую атаку на Украину

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Не обеспечивается даже частичное перемирие

"Не надо ожидать, когда будет...". Зеленский прокомментировал очередную дроновую атаку на Украину

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Системный и постоянный характер российских ударов однозначно свидетельствует, что в Москве пренебрегают дипломатическими усилиями партнеров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Прошлой ночью российская армия продолжила применять против Украины ударные дроны. Всего было 74 беспилотника, из них 54 - "шахеды". Целенаправленная атака против Харькова - не менее 14 дронов. К сожалению, были попадания. Есть раненые, и среди них трое детей. Всем оказывается необходимая помощь.

Были также удары против Одесской, Сумской областей. Очередные целенаправленные попадания и повреждения объектов энергетики: в Сумской области удар FPV-дрона по подстанции, также в Никополе на Днепровщине из-за артиллерийского удара была повреждена ЛЭП. Почти 4 тысячи абонентов в двух областях оставались без электроснабжения из-за этих ударов.

Продолжаются и российские удары авиабомбами - только против нашей Сумщины и только за время со вчерашнего дня и до сегодняшнего утра россияне применили почти 50 управляемых авиабомб.

Такой системный и постоянный характер российских ударов однозначно свидетельствует, что в Москве пренебрегают дипломатическими усилиями партнеров. Даже частичного прекращения огня Путин не хочет обеспечить. Нужно новое и ощутимое давление на Россию, чтобы поставить эту войну на курс к завершению.

Не надо ожидать, когда 11 апреля будет уже месяц российскому "нет" в ответ на американское предложение прекратить огонь. Нужно действовать как можно быстрее. Мы готовы работать со всеми нашими партнерами в Америке, Европе и мире максимально конструктивно, чтобы достичь столь необходимого результата - достойного и длительного мира", - написал глава государства в Facebook,

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