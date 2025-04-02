В ЦПД заявили о подготовке Россией нового наступления. На когда оно запланировано?
Раскрыты намерения оккупантов
РФ готовится к новому наступлению на фронте в мае 2025 года. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.
"Россия готовит резервы для очередной попытки "рывка" на фронте в мае", - написал чиновник.
Ранее эту информацию
Впрочем, секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает, что оккупанты могут быть готовы к новому наступлению не раньше середины - конца лета.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Андрій Коваленко
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Экс-игрок Динамо стал помощником Кучера в Черноморце
- Лунин отреагировал на победу Реала в Кубке, где он пропустил четыре мяча
- Ротань прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны Шахтера, Динамо и Полесья
- Экс-президенту УАФ невозможно вручить уведомление о подозрении. Он уехал из Украины, – журналист
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000
4На сайт
150 000