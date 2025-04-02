В ЦПД заявили о подготовке Россией нового наступления. На когда оно запланировано?

РФ готовится к новому наступлению на фронте в мае 2025 года. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

"Россия готовит резервы для очередной попытки "рывка" на фронте в мае", - написал чиновник.

Ранее эту информацию сообщало издание Associated Press (AP) со ссылкой на представителей правительства Украины, военных и аналитиков.

Впрочем, секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает, что оккупанты могут быть готовы к новому наступлению не раньше середины - конца лета.