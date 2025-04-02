Экс-игрок Волыни: Кварцяный говорил: "Сейчас будем из тебя второго Срну делать"

Бывший защитник "Волыни" Александр Насонов рассказал о сотрудничестве с Виталием Кварцяным.

"Нормально. Сначала отношения были вообще очень хорошими. Он говорил: "Сейчас будем из тебя второго Срну делать",

Помню, после игры со "Сталью" (2:1), которую я неплохо провел, Кварцяный, улыбаясь, похлопал меня по плечу со словами: "Молодец". Было приятно.

Однако так случалось не всегда. Перед матчем против "Шахтера" (0:4) у меня спину схватило, а он сказал, что я симулирую. Кварцяный говорил: "Для меня существует только две травмы - перелом ноги и перелом головы", - поделился Насонов.