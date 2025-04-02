Экс-игрок Волыни: Кварцяный говорил: "Сейчас будем из тебя второго Срну делать"
Воспоминания свободного агента
Бывший защитник "Волыни" Александр Насонов рассказал о сотрудничестве с Виталием Кварцяным.
"Нормально. Сначала отношения были вообще очень хорошими. Он говорил: "Сейчас будем из тебя второго Срну делать",
Помню, после игры со "Сталью" (2:1), которую я неплохо провел, Кварцяный, улыбаясь, похлопал меня по плечу со словами: "Молодец". Было приятно.
Однако так случалось не всегда. Перед матчем против "Шахтера" (0:4) у меня спину схватило, а он сказал, что я симулирую. Кварцяный говорил: "Для меня существует только две травмы - перелом ноги и перелом головы", - поделился Насонов.
Напомним, Насонов выступал за "Волынь" с 2012 по 2013 и в 2015 годы.
Читайте такжеБартер, металл, овощи, видеотека. Кварцяный рассказал, как футбол выживал в 90-х
Популярное сейчас
- Экс-игрок Динамо стал помощником Кучера в Черноморце
- Лунин отреагировал на победу Реала в Кубке, где он пропустил четыре мяча
- Баски не дождались серии пенальти. Реал Мадрид – Реал Сосьедад 4:4. Обзор матча
- Залужный опережает Зеленского в рейтинге доверия украинцев, - опрос
- Бекхэму — 50: грандиозная вечеринка в Майами в кругу семьи и звезд мирового спорта
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы