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Экс-игрок Волыни: Кварцяный говорил: "Сейчас будем из тебя второго Срну делать"

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Воспоминания свободного агента

Экс-игрок Волыни: Кварцяный говорил: "Сейчас будем из тебя второго Срну делать"

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Бывший защитник "Волыни" Александр Насонов рассказал о сотрудничестве с Виталием Кварцяным.

"Нормально. Сначала отношения были вообще очень хорошими. Он говорил: "Сейчас будем из тебя второго Срну делать",

Помню, после игры со "Сталью" (2:1), которую я неплохо провел, Кварцяный, улыбаясь, похлопал меня по плечу со словами: "Молодец". Было приятно.

Однако так случалось не всегда. Перед матчем против "Шахтера" (0:4) у меня спину схватило, а он сказал, что я симулирую. Кварцяный говорил: "Для меня существует только две травмы - перелом ноги и перелом головы", - поделился Насонов.

Напомним, Насонов выступал за "Волынь" с 2012 по 2013 и в 2015 годы.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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