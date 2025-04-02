В Германии трагически погиб 18-летний украинский футболист
Причина устанавливается
Тайм
Трагически ушел из жизни воспитанник детско-юношеского клуба "Тайм" (Ковель) Александр Шворак. Об этом информирует пресс-служба волынской команды.
"RIP. Трагически погиб в Германии наш воспитанник Александр Шворак (2007 г. р.).
Соболезнования близким и родным. О дате и времени похорон сообщим позже…", — говорится в сообщении.
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