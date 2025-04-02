  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Германии трагически погиб 18-летний украинский футболист
В тренде

В Германии трагически погиб 18-летний украинский футболист

Общие новости

Причина устанавливается

В Германии трагически погиб 18-летний украинский футболист

Тайм

Новина українською

Трагически ушел из жизни воспитанник детско-юношеского клуба "Тайм" (Ковель) Александр Шворак. Об этом информирует пресс-служба волынской команды.

"RIP. Трагически погиб в Германии наш воспитанник Александр Шворак (2007 г. р.).

Соболезнования близким и родным. О дате и времени похорон сообщим позже…", — говорится в сообщении.

Согласно информации Ковель media, Шворак проживал в Польше, а оттуда решил поехать в Германию якобы к своему знакомому. По неофициальным данным, в Берлине Александр был убит.

По теме
yellow-arrow
Воспитанник Динамо: Я в шесть лет начал курить
yellow-arrow
Экс-игрок Волыни: Кварцяный говорил: "Сейчас будем из тебя второго Срну делать"
yellow-arrow
В ЦПД заявили о подготовке Россией нового наступления. На когда оно запланировано?
Украина Германия футбол смерть
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Instagram
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости