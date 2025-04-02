  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Воспитанник Динамо: Я в шесть лет начал курить
В тренде

Воспитанник Динамо: Я в шесть лет начал курить

Общие новости

Александр Насонов вспомнил историю из своего детства

Воспитанник Динамо: Я в шесть лет начал курить

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

32-летний защитник, Александр Насонов, который является воспитанником киевского "Динамо", рассказал о своем детстве.

- Вы родились в Киеве. Как начали играть в футбол?

- Я в шесть лет начал курить. И вот как тогда впервые закурил, то и в последний раз видел сигарету. Во дворе поссорился с другом, а он пошел и рассказал родителям. У меня папа большой был. Помню, вышел мне на встречу и так дал по рукам, что они у меня чуть не отпали. И через месяц-два он меня отдал на футбол.

Меня с первого раза не взяли в "Динамо", потому что я не сдал тесты. Потом отец со мной начал заниматься, и через полгода я уже попал в детскую школу "Динамо". Первым моим тренером стал легендарный Хмельницкий. Когда уже начался чемпионат Киева и Украины, нас поделили на две равные команды - "Динамо" и "Отрадный". Я играл за "Отрадный".

- Ваш отец еще жив?

- Нет, отец ушел из жизни десять лет назад. Инсульт. Умер во сне.

- А кто ваши родители по профессии?

- Мама, как говорится, воспитывала детей, а папа работал в правоохранительных органах и имел звание подполковника. Также мой отец был Мастером спорта по дзюдо.

- Вы отца опасались?

- Да его все опасались, потому что он был высоким и имел очень большое спортивное телосложение. Однако на самом деле отец был очень добрым, - рассказал Насонов.

По теме
yellow-arrow
В Германии трагически погиб 18-летний украинский футболист
yellow-arrow
Экс-игрок Волыни: Кварцяный говорил: "Сейчас будем из тебя второго Срну делать"
yellow-arrow
В ЦПД заявили о подготовке Россией нового наступления. На когда оно запланировано?
Александр Насонов
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости