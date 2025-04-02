Воспитанник Динамо: Я в шесть лет начал курить
Александр Насонов вспомнил историю из своего детства
Фото: ФК ЛНЗ
32-летний защитник, Александр Насонов, который является воспитанником киевского "Динамо", рассказал о своем детстве.
- Вы родились в Киеве. Как начали играть в футбол?
- Я в шесть лет начал курить. И вот как тогда впервые закурил, то и в последний раз видел сигарету. Во дворе поссорился с другом, а он пошел и рассказал родителям. У меня папа большой был. Помню, вышел мне на встречу и так дал по рукам, что они у меня чуть не отпали. И через месяц-два он меня отдал на футбол.
Меня с первого раза не взяли в "Динамо", потому что я не сдал тесты. Потом отец со мной начал заниматься, и через полгода я уже попал в детскую школу "Динамо". Первым моим тренером стал легендарный Хмельницкий. Когда уже начался чемпионат Киева и Украины, нас поделили на две равные команды - "Динамо" и "Отрадный". Я играл за "Отрадный".
- Ваш отец еще жив?
- Нет, отец ушел из жизни десять лет назад. Инсульт. Умер во сне.
- А кто ваши родители по профессии?
- Мама, как говорится, воспитывала детей, а папа работал в правоохранительных органах и имел звание подполковника. Также мой отец был Мастером спорта по дзюдо.
- Вы отца опасались?
- Да его все опасались, потому что он был высоким и имел очень большое спортивное телосложение. Однако на самом деле отец был очень добрым, - рассказал Насонов.
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