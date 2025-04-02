Минобороны РФ заявило о ночной атаке 93 украинских дронов: в Таганроге и Курске "прилеты"
Курская, Ростовская и Белгородская области
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Минобороны РФ заявило об "уничтожении и перехвате" 93 украинских беспилотников в ночь на 2 апреля.
Об этом пишут российские СМИ.
Так, 87 целей - над Курщиной, 4 - над Ростовской областью, а две - над Белгородской.
Таганрог
Под ударом был Таганрог, где по данным СМИ повреждены жилые дома. Возник пожар.
Врио губернатора Ростовщины Юрий Слюсар заявил, что повреждены два многоквартирных дома.
Позже в Таганроге был введен режим чрезвычайной ситуации, провели эвакуацию 85 жителей дома.
Курщина
По данным губернатора Хинштейна, обломки БПЛА якобы упали на многоквартирный дом в центре Курска, пострадавших нет.
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