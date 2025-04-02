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Оккупанты снова атаковали баллистикой Кривом Роге: четверо погибших и 13 пострадавших

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Среди пострадавших есть и дети

Оккупанты снова атаковали баллистикой Кривом Роге: четверо погибших и 13 пострадавших

t.me/dnipropetrovskaODA

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Днем 2 апреля российские оккупационные войска атаковали Кривой Рог, предварительно – баллистической ракетой, по обновленным данным, погибли четыре человека, еще трое получили ранения.

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Председатель ОВА Сергей Лысак сообщил, что враг ударил по одному из предприятий.

По информации областной администрации, по состоянию на 17:55, погибли четверо людей, есть раненые. Среди пострадавших – 29-летняя женщина и мужчины 35 и 41 года. Все госпитализированы, отмечает Лысак.

Повреждены многоквартирные дома. Произошел пожар.

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По словам Лысака, по городу прилетела баллистическая ракета врага.

По состоянию на 18:57 стало известно о еще одном ребенке, пострадавшем в Кривом Роге. Это 6-летняя девочка. Помощь ей оказали на месте.

Также пострадал 8-летний мальчик, по уточненной информации, "тяжелый". Он в травматологическом отделении. Врачи рядом и делают все необходимое.

Всего из-за атаки – 13 пострадавших.

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