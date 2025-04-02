Оккупанты снова атаковали баллистикой Кривом Роге: четверо погибших и 13 пострадавших

Днем 2 апреля российские оккупационные войска атаковали Кривой Рог, предварительно – баллистической ракетой, по обновленным данным, погибли четыре человека, еще трое получили ранения.

Председатель ОВА Сергей Лысак сообщил, что враг ударил по одному из предприятий.

По информации областной администрации, по состоянию на 17:55, погибли четверо людей, есть раненые. Среди пострадавших – 29-летняя женщина и мужчины 35 и 41 года. Все госпитализированы, отмечает Лысак.

Повреждены многоквартирные дома. Произошел пожар.

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По словам Лысака, по городу прилетела баллистическая ракета врага.

По состоянию на 18:57 стало известно о еще одном ребенке, пострадавшем в Кривом Роге. Это 6-летняя девочка. Помощь ей оказали на месте.

Также пострадал 8-летний мальчик, по уточненной информации, "тяжелый". Он в травматологическом отделении. Врачи рядом и делают все необходимое.

Всего из-за атаки – 13 пострадавших.