На России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22
Предварительно один из пилотов погиб
фото из свободных источников
В Иркутской области РФ разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3, один из пилотов погиб.
Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ.
Минобороны России сообщило, что самолет потерпел крушение во время выполнения планового полета. Экипаж из четырех человек катапультировался, в результате приземления один летчик погиб.
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По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. Телеграм-канал Mash уточняет, что самолет упал в Усольском районе. Во время падения он задел линию электропередач.
Напомним, что самолеты Ту-22М3 участвуют в войне против Украины. Бомбардировщики неоднократно наносили удары ракетами Х-22/Х-32, в том числе по жилым домам и объектам инфраструктуры, что обусловило многочисленные жертвы среди гражданского населения.
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