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На России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22

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Предварительно один из пилотов погиб

На России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В Иркутской области РФ разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3, один из пилотов погиб.

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Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ.

Минобороны России сообщило, что самолет потерпел крушение во время выполнения планового полета. Экипаж из четырех человек катапультировался, в результате приземления один летчик погиб.

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По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. Телеграм-канал Mash уточняет, что самолет упал в Усольском районе. Во время падения он задел линию электропередач.

Напомним, что самолеты Ту-22М3 участвуют в войне против Украины. Бомбардировщики неоднократно наносили удары ракетами Х-22/Х-32, в том числе по жилым домам и объектам инфраструктуры, что обусловило многочисленные жертвы среди гражданского населения.

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