Спецпредставитель президента США по вопросам России и Украины Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп намерен достичь "всеобъемлющего 30-дневного прекращения огня" между сторонами. Однако обе страны должны прийти "к компромиссу".

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Об этом Келлог сказал Fox News.

По его словам, американский лидер якобы разочарован и Зеленским, и Путиным.

"Мы хотим достичь всеобъемлющего 30-дневного прекращения огня. Как только мы этого достигнем, будет очень трудно возобновить войну снова. Это то, во что я верю. И то, что нам нужно - это то, что я бы назвал техническим заданием. Перечень условий. Чего хотят россияне. Чего хотят украинцы. Вы должны свести их вместе", - отметил Келлог, потому что "президент Трамп сосредоточен именно на этом".

Чиновник также заявил, что уверен, что именно Трампу удастся "положить конец этой войне", поскольку лидер США знает "Зеленского и Путина" и имеет "идею" и "написанное соглашение".

Однако обе стороны, по словам Келлога, должны прийти "к компромиссу".

"Ни одна из сторон не получит того, чего хочет, всего, чего хочет. Поэтому придется пойти на определенную маргинализацию, чтобы найти решение", - подчеркнул спецпредставитель.

На вопрос о весеннем призыве в России, Кит Келлог заявил, что Россия якобы стремится вернуться к "глобальным отношениям" с другими странами, а российско-украинская война "уже затягивается".

"Я думаю, что обе стороны хотят найти выход из этого конфликта. Президент Трамп единственный, кто может заключить это соглашение, и россияне должны это осознать, учитывая их отсталое состояние. Они стремятся вернуться в Лигу Наций, и такая возможность существует. Трамп уже показал, что это реально", - добавил он.

Кэллог также упомянул о соглашении по редкоземельным ресурсам.

По его словам, это соглашение является важным для США и Украины.

США якобы вложили много средств в Украину, для помощи в обороне против России, и поэтому США хотят вернуть эти средства.

"Это (полезные ископаемые. - Ред.) конституционно защищено Украиной. Это записано в 13 и 14 статьях их конституции. И то, что они хотят сделать, они должны пойти в Раду вместе с человеком, который возглавляет Раду, Стефанчуком, и сказать: "Ладно". Это то, что нужно сделать. И я думаю, что этот процесс начался и он будет продолжаться", - добавил Келлог.