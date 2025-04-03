  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Шаблий назвал украинских талантов, которыми интересуются в Европе
В тренде

Шаблий назвал украинских талантов, которыми интересуются в Европе

Общие новости

Фамилии на слуху

Шаблий назвал украинских талантов, которыми интересуются в Европе

instagram.com/shablii_vadim

Новина українською

Футбольный агент Вадим Шаблий в интервью для Flashscore рассказал о главных талантах украинского чемпионата.

"Артем Бондаренко и Владимир Бражко – игроки, имеющие потенциал для значительного роста и развития. Они привлекают внимание команд из разных европейских лиг, так же, как и Владислав Ванат".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Это молодое поколение талантливых футболистов, которые демонстрируют хорошую технику и тактическое мышление, имеют отличные физические данные и все необходимые качества для достижения успеха на самом высоком уровне", – заявил агент.

Напомним, ранее сообщалось об интересе английского "Лидса" к форварду "Динамо" Владиславу Ванату. Клуб близок к возвращению в АПЛ и рассматривает нападающего в качестве усиления состава.

По теме
yellow-arrow
Эль Класико в финале, 2-часовой триллер Александрия-Шахтер и шедевр Зубкова. Главные новости за 2 апреля
yellow-arrow
Война в Украине приближается к перемирию, но Украина и РФ должны пойти на уступки, - Келлог
yellow-arrow
На России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22
Вадим Шаблий Артем Бондаренко Владимир Бражко Владислав Ванат
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Flashscore
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости