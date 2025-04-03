Шаблий назвал украинских талантов, которыми интересуются в Европе
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instagram.com/shablii_vadim
Футбольный агент Вадим Шаблий в интервью для Flashscore рассказал о главных талантах украинского чемпионата.
"Артем Бондаренко и Владимир Бражко – игроки, имеющие потенциал для значительного роста и развития. Они привлекают внимание команд из разных европейских лиг, так же, как и Владислав Ванат".
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"Это молодое поколение талантливых футболистов, которые демонстрируют хорошую технику и тактическое мышление, имеют отличные физические данные и все необходимые качества для достижения успеха на самом высоком уровне", – заявил агент.
Напомним, ранее сообщалось об интересе английского "Лидса" к форварду "Динамо" Владиславу Ванату. Клуб близок к возвращению в АПЛ и рассматривает нападающего в качестве усиления состава.
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