Генштаб ВСУ опубликовал обновленные данные о потерях врага
Менее полуторатысячи
Zelenskiy Official
За сутки Силы обороны уничтожили 1390 оккупантов, 6 танков, 22 бронемашины и 49 артсистем.
Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 3 апреля ориентировочно составили:
- личного состава - около 919570 (+1390) человек,
- танков - 10521 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 21902 (+22) ед,
- артиллерийских систем - 25625 (+49) ед,
- РСЗО - 1348 (+1) ед,
- средства ПВО - 1123 (+0) ед,
- самолетов - 370 (+0) ед,
- вертолетов - 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 31597 (+92),
- крылатые ракеты - 3123 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 42775 (+88) ед,
- специальная техника - 3787 (+0).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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