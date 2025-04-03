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Генштаб ВСУ опубликовал обновленные данные о потерях врага

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Генштаб ВСУ опубликовал обновленные данные о потерях врага

Zelenskiy Official

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За сутки Силы обороны уничтожили 1390 оккупантов, 6 танков, 22 бронемашины и 49 артсистем.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 3 апреля ориентировочно составили:

  • личного состава - около 919570 (+1390) человек,
  • танков - 10521 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 21902 (+22) ед,
  • артиллерийских систем - 25625 (+49) ед,
  • РСЗО - 1348 (+1) ед,
  • средства ПВО - 1123 (+0) ед,
  • самолетов - 370 (+0) ед,
  • вертолетов - 335 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 31597 (+92),
  • крылатые ракеты - 3123 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 42775 (+88) ед,
  • специальная техника - 3787 (+0).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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