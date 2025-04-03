Россия запустила за ночь менее 40 БПЛА. Как справилось ПВО?

В ночь на 3 апреля враг атаковал 39-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Подтверждено сбитие 28 шахедов и дронов других типов на севере и востоке страны. 7 БпЛА – локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Харьковщина, Донеччина и Днепропетровщина.