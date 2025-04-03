  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Минэкономики оценили новые пошлины для Украины от США
В тренде

В Минэкономики оценили новые пошлины для Украины от США

Общие новости

Катастрофы не будет

В Минэкономики оценили новые пошлины для Украины от США

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Для Украины будет действовать общая пошлина 10% на экспорт в Соединенные Штаты. Это "сложно, но не критично".

Такое заявление сделала министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Сложно, но не критично. Для нас будет действовать общая пошлина на 10%. Какой-то отдельной высшей пошлины, например у Молдовы 31% или у ЕС 20%, в отношении Украины нет... Если все останется, как есть, то американская универсальная пошлина ударит в основном по малым производителям. Поэтому мы уже работаем над тем, чтобы для Украины были лучшие условия.

Наши пошлины на американские товары достаточно низкие - на автомобили ставка 10%, на уголь и нефть - 0%. Поэтому сейчас у нас есть шансы договориться на другие условия - американское заявление четко говорит о такой возможности... Украине есть, что предложить Соединенным Штатам Америки как надежный союзник и партнер. От справедливых пошлин выиграют обе наши страны", - написала Свириденко в Facebook.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт товаров в США. Базовая таможенная ставка на импорт всех иностранных товаров в США составит 10%.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Россия запустила за ночь менее 40 БПЛА. Как справилось ПВО?
yellow-arrow
Генштаб ВСУ опубликовал обновленные данные о потерях врага
yellow-arrow
Шаблий назвал украинских талантов, которыми интересуются в Европе
Украина США Дональд Трамп финансы война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Facebook
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости