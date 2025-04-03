В Минэкономики оценили новые пошлины для Украины от США

Для Украины будет действовать общая пошлина 10% на экспорт в Соединенные Штаты. Это "сложно, но не критично".

Такое заявление сделала министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Сложно, но не критично. Для нас будет действовать общая пошлина на 10%. Какой-то отдельной высшей пошлины, например у Молдовы 31% или у ЕС 20%, в отношении Украины нет... Если все останется, как есть, то американская универсальная пошлина ударит в основном по малым производителям. Поэтому мы уже работаем над тем, чтобы для Украины были лучшие условия.

Наши пошлины на американские товары достаточно низкие - на автомобили ставка 10%, на уголь и нефть - 0%. Поэтому сейчас у нас есть шансы договориться на другие условия - американское заявление четко говорит о такой возможности... Украине есть, что предложить Соединенным Штатам Америки как надежный союзник и партнер. От справедливых пошлин выиграют обе наши страны", - написала Свириденко в Facebook.