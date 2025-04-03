В Минэкономики оценили новые пошлины для Украины от США
Катастрофы не будет
Getty Images/Global Images Ukraine
Для Украины будет действовать общая пошлина 10% на экспорт в Соединенные Штаты. Это "сложно, но не критично".
Такое заявление сделала министр экономики Украины Юлия Свириденко.
"Сложно, но не критично. Для нас будет действовать общая пошлина на 10%. Какой-то отдельной высшей пошлины, например у Молдовы 31% или у ЕС 20%, в отношении Украины нет... Если все останется, как есть, то американская универсальная пошлина ударит в основном по малым производителям. Поэтому мы уже работаем над тем, чтобы для Украины были лучшие условия.
Наши пошлины на американские товары достаточно низкие - на автомобили ставка 10%, на уголь и нефть - 0%. Поэтому сейчас у нас есть шансы договориться на другие условия - американское заявление четко говорит о такой возможности... Украине есть, что предложить Соединенным Штатам Америки как надежный союзник и партнер. От справедливых пошлин выиграют обе наши страны", - написала Свириденко в Facebook.
2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт товаров в США. Базовая таможенная ставка на импорт всех иностранных товаров в США составит 10%.
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