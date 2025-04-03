Известно, на сколько процентов ЕС обеспечивает потребности Украины в боеприпасах
Getty Images/Global Images Ukraine
Европейские страны уже обеспечивают более половины потребностей Украины в боеприпасах.
Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
"Все продвигается очень хорошо. Нам нужно как можно быстрее оказать помощь Украине. Президент Зеленский заявил, что им нужно 5 миллиардов, чтобы иметь не менее 2 миллионов патронов.
Я рада видеть, что мы уже имеем различные предложения или разные страны делают свой вклад в это дело, поэтому мы уже имеем более 50 процентов от того, что нужно", - цитирует Каллас Reuters.
3-4 апреля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига совершит визит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.
Читайте такжеВ Минэкономики оценили новые пошлины для Украины от США
Популярное сейчас
- Подолье подписало двух игроков – среди них опытный экс-кипер Днепра-1
- Шаблий назвал украинских талантов, которыми интересуются в Европе
- Эль Класико в финале, 2-часовой триллер Александрия-Шахтер и шедевр Зубкова. Главные новости за 2 апреля
- Зеленский сделал заявление относительно соглашения о полезных ископаемых
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет