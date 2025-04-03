Известно, на сколько процентов ЕС обеспечивает потребности Украины в боеприпасах

Европейские страны уже обеспечивают более половины потребностей Украины в боеприпасах.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

"Все продвигается очень хорошо. Нам нужно как можно быстрее оказать помощь Украине. Президент Зеленский заявил, что им нужно 5 миллиардов, чтобы иметь не менее 2 миллионов патронов.

Я рада видеть, что мы уже имеем различные предложения или разные страны делают свой вклад в это дело, поэтому мы уже имеем более 50 процентов от того, что нужно", - цитирует Каллас Reuters.